Квадратний метр комерційної нерухомості у новому ЖК Scandia стартує від 12,4 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Оновлені ціни на квартири, а також нежитлову і комерційну нерухомість представлені на сайті ЖК “Scandia”, передає УНН.
“Ціна за квадратний метр нежитлових і комерційних приміщень з урахуванням всіх обов’язкових витрат (на кшталт пожежної безпеки) стартує від 12 400 грн. за квадратний метр. Ціни дійсні вже зараз”, — зазначили в ЖК" Scandia“.
При цьому, однокімнатну квартиру у новому житловому комплексі зараз можна придбати за 379 тис. грн, або 15 тис. доларів США.
Нагадаємо, ЖК “Scandia”, будівництво якого розпочалося у Броварах, загалом передбачає 100 семиповерхових будинків, які будуть вводитися в експлуатацію почергово. На першому етапі буде побудовано 492 квартири: 251 однокімнатна, 175 двокімнатних та 66 трикімнатних. При цьому квартири на першому поверсі мають власну терасу, а на останньому — висота стель досягає 6 метрів.
Згідно з проектом ЖК, на території комплексу, окрім житлових будинків, передбачено власну масштабну інфраструктуру: парк з озером, амфітеатр для концертів, дитячі школи і садочки, дитячі та спортивні майданчики, магазини, офіси, спортклуби.
Більш детальну інформацію про ЖК “Scandia” можна дізнатися на сайті компанії або у відділі продажів за адресою: м.Бровари, вул. Богунська.