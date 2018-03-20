Кувейт з 18 квітня полегшить візовий режим для українців
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Кувейт з 18 квітня полегшить візовий режим для українців - візи можна буде оформлювати в аеропорту. Про це повідомив у Twitter, передає УНН.
“Кувейт значно полегшить візовий режим для українців з 18 квітня”, — написав С.Цеголко.
Нагадаємо, 18 березня Президент України Петро Порошенко домовився з еміром Кувейту шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом про спрощення візового режиму. Так, громадяни зможуть оформлювати візи в міжнародному аеропорту Кувейту або в електронному вигляді.
Як повідомляв УНН, 20 березня Україна і Катар підписали угоду про безвізовий режим.
Кувейт значно полегшить візовий режим для українців з 18 квітня. Прямий наслідок візиту Президента.https://t.co/Kl8AK4amcP— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 20 марта 2018 г.