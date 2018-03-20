Кувейт с 18 апреля облегчит визовый режим для украинцев

“Кувейт значительно облегчит визовый режим для украинцев с 18 апреля”, — написал С.Цеголко.

Напомним, 18 марта Президент Украины Петр Порошенко договорился с эмиром Кувейта шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом об упрощении визового режима. Так, граждане смогут оформлять визы в международном аэропорту Кувейта или в электронном виде.

Как сообщал УНН, 20 марта Украина и Катар подписали соглашение о безвизовом режиме.

Кувейт значительно облегчит визовый режим для Украинских с 18 апреля. Прямое следствие визита Президента. https://t.co/Kl8AK4amcP