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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 5461 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 52996 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 68647 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101185 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 108674 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116312 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Кувейт с 18 апреля облегчит визовый режим для украинцев

Кувейт с 18 апреля облегчит визовый режим для украинцев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Кувейт с 18 апреля облегчит визовый режим для украинцев — визы можно будет оформлять в аэропорту. Об этом сообщил в Twitter, передает УНН.

“Кувейт значительно облегчит визовый режим для украинцев с 18 апреля”, — написал С.Цеголко.

Напомним, 18 марта Президент Украины Петр Порошенко договорился с эмиром Кувейта шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом об упрощении визового режима. Так, граждане смогут оформлять визы в международном аэропорту Кувейта или в электронном виде.

Как сообщал УНН, 20 марта Украина и Катар подписали соглашение о безвизовом режиме.

Кувейт значительно облегчит визовый режим для Украинских с 18 апреля. Прямое следствие визита Президента. https://t.co/Kl8AK4amcP

— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 20 марта 2018 г.

Украинские Национальные Новости

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