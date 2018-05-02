Курятина залишається найдешевшим м'ясом в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Курятина залишається найдешевшим видом м'яса для українців. Про це свідчать дані інфляційного барометру станом на 2 травня поточного року, передає УНН.
Придбати 1 кг курятини сьогодні можна за ціною 94,9 грн. Водночас 1 кг свинини обійдеться у 105,6 грн, а яловичини - у 133 грн. Сало в Україні коштує 113,1 грн/кг.
Станом на 2 травня в Україні встановлено наступні ціни на овочі: 1 кг буряка - 13,5 грн, 1 кг капусти - 9,5 грн, 1 кг картоплі - 7,7 грн, 1 кг моркви - 12,8 грн, 1 кг цибулі - 5,9 грн.
Нагадаємо, Україна стала лідером з експорту м'яса птиці до ЄС.