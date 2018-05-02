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Курятина остается самым дешевым мясом в Украине

Киев • УНН

 • 7204 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Курятина остается самым дешевым видом мяса для украинцев. Об этом свидетельствуют данные инфляционного барометра состоянию на 2 мая текущего года, передает УНН.

Курятина остается самым дешевым мясом в Украине

Купить 1 кг курятины сегодня можно по цене 94,9 грн. В то же время 1 кг свинины обойдется в 105,6 грн, а говядины - в 133 грн. Сало в Украине стоит 113,1 грн/кг.

По состоянию на 2 мая в Украине установлены следующие цены на овощи: 1 кг свеклы - 13,5 грн, 1 кг капусты - 9,5 грн, 1 кг картофеля - 7,7 грн, 1 кг моркови - 12,8 грн, 1 кг лука - 5,9 грн.

Напомним, Украина стала лидером по экспорту мяса птицы в ЕС.

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