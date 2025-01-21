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Курс долара в Україні знову зростає: актуальні показники на 21 січня

Київ • УНН

 • 31001 перегляди

НБУ встановив офіційний курс гривні на рівні 42,1551 грн/дол., що на 3 копійки більше за попередній. У банках долар можна купити за 42,60 грн, євро - за 44,00 грн.

Курс валют на 21 січня: долар продовжує рости

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 42,1551 грн/дол., що девальвувало гривню на 3 копійки, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 42,15 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,49 грн/євро. Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку: 

  • Долар можна купити за 42,60 грн, а продати за 42,00 у банках;
    • Євро можна купити за 44,00 грн, а продати за 43,30 грн у банках;

      В обмінниках:

      Долар торгується за курсом 42,60 - 42,64 грн,

      Євро — за 44,10 - 44,30 грн.

      На міжбанку курси становлять відповідно:

      42,17 - 42,2 грн/дол. для долара; 

      43,89 - 43,91 грн/євро для євро.

      Нагадаємо

       Минулого року статки мільярдерів у світі зросли на 2 трлн доларів США, що втричі швидше, ніж у 2023 році, сягнувши 5,7 млрд доларів США на день, згідно зі звітом Oxfam.

      Ірина Колеснік

      Ірина Колеснік

      Економіка
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