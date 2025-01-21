Курс доллара в Украине снова растет: актуальные показатели на 21 января
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 42,1551 грн/долл., что на 3 копейки больше предыдущего. В банках доллар можно купить за 42,60 грн, евро - за 44,00 грн.
Курс валют на 21 января: доллар продолжает расти
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 42,1551 грн/долл., что девальвировало гривну на 3 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 42,15 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,49 грн/евро. Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
- Доллар можно купить за 42,60 грн, а продать за 42,00 в банках;
- Евро можно купить за 44,00 грн, а продать за 43,30 грн в банках;
В обменниках:
Доллар торгуется по курсу 42,60 - 42,64 грн,
Евро - по 44,10 - 44,30 грн
На межбанке курсы составляют соответственно 42,17 - 42,2 грн/долл. для доллара и 43,89-43,91 грн/евро для евро.
Напомним,
В прошлом году состояние миллиардеров в мире выросло на 2 трлн долларов США, что в три раза быстрее, чем в 2023 году, достигнув 5,7 млрд долларов США в день, согласно отчету Oxfam.