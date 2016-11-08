Курдські сили взяли під контроль місто Башіка поблизу Мосула
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Іракські курдські сили відбили місто Башіка, одне з останніх міст на схід від Мосула, що контролювало угруповання "Ісламська держава". Про це повідомив генеральний секретар курдського регіонального міністерства, відповідального за сили безпеки пешмерга, Джаббар Явар у вівторок, передає УНН з посиланням на AFP.
З його слів, місто перебуває під "повним контролем".
Нагадаємо, 7 листопада курди увійшли в утримуване "Ісламською державою" місто Башіка поблизу Мосула.
У ніч на 17 жовтня прем'єр-міністр Іраку оголосив про початок операції зі звільнення Мосула від "Ісламської держави". Місто перебуває під контролем бойовиків угруповання з червня 2014 року.