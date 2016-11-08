Курдские силы взяли под контроль город Башика возле Мосула
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Иракские курдские силы отбили город Башика, один из последних городов к востоку от Мосула, контролируемого группировков "Исламское государство". Об этом сообщил генеральный секретарь курдского регионального министерства, ответственного за силы безопасности пешмерга, Джаббар Явар во вторник, передает УНН со ссылкой на AFP.
По его словам, город находится под "полным контролем".
Напомним, 7 ноября курды вошли в удерживаемый "Исламским государством" город Башика возле Мосула.
В ночь на 17 октября премьер-министр Ирака объявил о начале операции по освобождению Мосула от "Исламского государства". Город находится под контролем боевиков группировки с июня 2014 года.