Курдские силы взяли под контроль город Башика возле Мосула

По его словам, город находится под "полным контролем".

Напомним, 7 ноября курды вошли в удерживаемый "Исламским государством" город Башика возле Мосула.

В ночь на 17 октября премьер-министр Ирака объявил о начале операции по освобождению Мосула от "Исламского государства". Город находится под контролем боевиков группировки с июня 2014 года.