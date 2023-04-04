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Куп'янськ вранці обстріляли окупанти

Куп'янськ вранці обстріляли окупанти

Київ • УНН

 • 826599 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Куп'янськ Харківської області сьогодні вранці обстріляли російські окупанти, два удари по місту було і минулої доби. По кілька десятків обстрілів напередодні зазнали Дворічна та Западне. В області є поранений. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

Минулої доби, зі слів голови ОВА, ворог продовжував обстрілювати населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області.

"Протягом дня двічі обстрілювався Куп'янськ. Сьогодні, близько 5:00 ранку, російські окупанти знову обстріляли це місто. Пошкоджено нежитлову будівлю", - написав Синєгубов.

Учора, з його слів, ворог здійснив щонайменше 48 обстрілів смт Дворічна та 36 обстрілів села Западне Куп'янського району. "Росіяни вели вогонь з реактивної та ствольної артилерії, танків, мінометів, використовували авіацію", - зазначив він.

"Через обстріли міста Вовчанськ та села Вовчанські Хутори Чугуївського району поранення зазнав 28-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у легкому стані", - повідомив Синєгубов.

У селі Тихе Чугуївського району обстрілами окупантів зруйновано інфраструктурний об'єкт та приватне домоволодіння, додав він.

"На лінії зіткнення наші захисники ведуть бої з російськими окупантами та дають відсіч усіх їхнім спробам покращити своє тактичне положення", - вказав голова ОВА.

Нагадаємо

За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 21 авіаційного удару, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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