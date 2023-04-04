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Купянск утром обстреляли оккупанты

Купянск утром обстреляли оккупанты

Киев • УНН

 • 826598 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Купянск Харьковской области сегодня утром обстреляли российские оккупанты, два удара по городу было и за прошедшие сутки. По несколько десятков обстрелов накануне подверглись Двуречная и Западное. В области есть раненый. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

За прошедшие сутки, по словам главы ОВА, враг продолжал обстреливать населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.

"В течение дня дважды обстреливался Купянск. Сегодня, около 5:00 утра, российские оккупанты снова обстреляли этот город. Повреждено нежилое здание", - написал Синегубов.

Вчера, по его словам, враг совершил не менее 48 обстрелов пгт Двуречная и 36 обстрелов села Западное Купянского района. "Россияне вели огонь из реактивной и ствольной артиллерии, танков, минометов, использовали авиацию", - отметил он.

"Из-за обстрелов города Волчанск и села Волчанские Хутора Чугуевского района ранения получил 28-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в легком состоянии", - сообщил Синегубов.

В селе Тихое Чугуевского района обстрелами оккупантов разрушен инфраструктурный объект и частное домовладение, добавил он.

"На линии соприкосновения наши защитники ведут бои с российскими оккупантами и дают отпор всем их попыткам улучшить свое тактическое положение", - указал глава ОВА.

Напомним

По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 21 авиационный удар, совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня.

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