Купівля житла: Кабмін удосконалив контроль за сплатою пенсійного збору

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Уряд ухвалив постанову, яка удосконалює контроль за сплатою збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомості та забезпечить повноту його надходжень до державного бюджету, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінсоцполітики.

“28 березня Кабінет міністрів України затвердив постанову “Деякі питання щодо звітності зі збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, яка визначає форму та порядок подання звітів нотаріусами про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування”, — сказано у повідомленні.

Тепер, нотаріуси щокварталу, до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, зобов’язані подавати органам Пенсійного фонду України звіт про укладені договори купівлі-продажу нерухомості та сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування за затвердженою формою.

Нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомості здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.
При посвідченні договорів купівлі-продажу нерухомості нотаріус перевіряє сплату покупцем збору та витребовує відповідні документи.

Форма звіту про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна містить інформацію про кількість укладених договорів купівлі-продажу, вартість такого майна та суму сплаченого збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Нагадаємо, у 2017 році на ринку нерухомості було укладено рекордну за останні 5 років кількість угод купівлі-продажу.

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