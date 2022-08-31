Кулеба зустрівся з Бербок у Празі: говорили про восьмий пакет санкцій і візові обмеження проти рф

Цитата

“Зустрівся в Празі з колегою Анналеною Бербок. Ми обговорили восьмий пакет санкцій ЄС, візові обмеження для росіян, подальші постачання зброї для України. Російський енергетичний шантаж є частиною війни путіна проти Європи, і європейська відповідь на нього має бути сильною та єдиною”, – написав він у своєму Twitter.

Деталі

Кулеба також зустрівся із міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра. Він подякував йому за принципову позицію щодо необхідності заборони в’їзду росіян до ЄС.

“Ми також обговорили наші подальші спільні зусилля щодо постачання більшої кількості зброї та боєприпасів до України, а також притягнення росії до відповідальності”, – додав він.

Доповнення

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що уряд країни підтримає пропозицію щодо заборони в'їзду російських туристів до Європейського Союзу. За його словами, найближчими днями міністри закордонних справ країн у Празі дійдуть остаточного рішення.

Так, на неформальній зустрічі голів МЗС країн ЄС 30-31 серпня у Празі обговорюватимуться візові обмеження проти рф.