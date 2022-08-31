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Кулеба встретился с Бербок в Праге: говорили о восьмом пакете санкций и визовых ограничениях против рф

Киев • УНН

 • 159625 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время своего визита в Прагу встретился с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Стороны обсудили восьмой пакет санкций ЕС против россии и что в него должно войти, передает УНН.

Кулеба встретился с Бербок в Праге: говорили о восьмом пакете санкций и визовых ограничениях против рф

Цитата

“Встретился в Праге с коллегой Анналеной Бербок. Мы обсудили восьмой пакет санкций ЕС, визовые ограничения для россиян, дальнейшие поставки оружия для Украины. Российский энергетический шантаж является частью войны путина против Европы, и европейский ответ на него должен быть сильным и единым”, – написал он в своем Twitter.

Детали

Кулеба также встретился с министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра. Он поблагодарил его за принципиальную позицию относительно необходимости запрета въезда россиян в ЕС.

“Мы также обсудили наши дальнейшие совместные усилия по поставке большего количества оружия и боеприпасов в Украину, а также привлечение россии к ответственности”, – добавил он.

Дополнение

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что правительство страны поддержит предложение о запрете въезда российских туристов в Европейский Союз. По его словам, в ближайшие дни министры иностранных дел стран в Праге придут к окончательному решению.

Так, на неформальной встрече глав МИД стран ЕС 30-31 августа в Праге будут обсуждаться визовые ограничения против рф.

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