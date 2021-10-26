Кулеба: якщо Кремль зупинить транзит газу через Україну - будуть асиметричні кроки у відповідь

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“Росія поки не перекривала постачання газу в Україну. На випадок, якщо Кремль вирішить це зробити та зруйнувати залишки репутації як постачальника енергоносіїв в Європу, ми маємо низку асиметричних кроків у відповідь”, - написав міністр.

Додамо

Раніше глава НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко повідомив, що з початку року обсяги транзиту російського газу через Україну істотно впали.

З його слів, зокрема добові обсяги транзиту впали фактично у два рази.

Довідка

Поточна транзитна угода між НАК “Нафтогаз України” та російським ПАТ “Газпром” укладена наприкінці 2019 року строком на п’ять років. Вона передбачає бронювання “Газпромом” потужностей для транзиту обсягом 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/добу) у 2020 році та по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м/добу) у 2021-2024 роках.

У вересні 2021 року транзит газу через Україну перевищив 3 млрд куб. м, при цьому на вересень 2021 року російський Газпром бронював лише 4% від додаткових гарантованих транзитних потужностей. На жовтень також не були заброньовані навіть гарантовані 15 млн куб. м додаткових потужностей.