Пулеба: если Кремль остановит транзит газа через Украину - будут ассиметричные ответные шаги

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Россия пока не перекрывала поставки газа в Украину. На случай, если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, мы имеем ряд ответных асимметричных шагов”, - написал министр.

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Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что с начала года объемы транзита российского газа через Украину существенно упали.

По его словам, в частности, суточные объемы транзита упали фактически в два раза.

Справка

Текущее транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ПАО "Газпром" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирование "Газпромом" мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сут) в 2020 году и по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м/сут) в 2021-2024 годах.

В сентябре 2021 года транзит газа через Украину превысил 3 млрд. куб. м, при этом на сентябрь 2021 г. российский Газпром бронировал лишь 4% от дополнительных гарантированных транзитных мощностей. На октябрь также не было забронировано даже гарантированные 15 млн куб. м дополнительных мощностей.