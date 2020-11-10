Кулеба відвідає Молдову з візитом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав Ауреліу Чокоя з призначенням на посаду міністра закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова. Крім того глава українського МЗС отримав запрошення відвідати Молдову з візитом, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби МЗС.
Як повідомили у пресслужбі, міністри підтвердили взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і Республіки Молдова у міжнародно визнаних кордонах.
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"Дмитро Кулеба та Ауреліу Чокой підтвердили намір поглиблювати українсько-молдовські відносини, зокрема розв’язати накопичені у попередні роки проблемні питання", - йдеться у повідомленні.
Співрозмовники домовилися також активізувати взаємодію у рамках міжнародних організацій, відзначили у МЗС.
"Дмитро Кулеба прийняв запрошення Ауреліу Чокоя відвідати з візитом Республіку Молдова", - йдеться у повідомленні.