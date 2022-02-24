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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

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Кулеба: Світ має діяти негайно. Вирішується майбутнє Європи та світу

Кулеба: Світ має діяти негайно. Вирішується майбутнє Європи та світу

Київ • УНН

 • 140858 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Дмитро Кулеба у своєму блозі в Twitter повідомив що світ має діяти негайно. Про це повідомляє УНН

Цитата

"Світ має діяти негайно. Вирішується майбутнє Європи та світу. П’ять першочергових дій", - йдеться у повідомленні.

Також глава МЗС додав.

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