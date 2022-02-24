Кулеба: Світ має діяти негайно. Вирішується майбутнє Європи та світу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Дмитро Кулеба у своєму блозі в Twitter повідомив що світ має діяти негайно. Про це повідомляє УНН.
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"Світ має діяти негайно. Вирішується майбутнє Європи та світу. П’ять першочергових дій", - йдеться у повідомленні.
Також глава МЗС додав.
1. Руйнівні санкції проти РФ негайно, відключення РФ від SWIFT
2. Повна ізоляція Росії в усіх форматах
3. Зброя та обладнання для України
4. Фінансова допомога
5. Гуманітарна допомога