Кулеба: мир должен действовать немедленно. Решается будущее Европы и мира

Цитата

"Мир должен действовать немедленно. Решается будущее Европы и мира. Пять первоочередных действий", - говорится в сообщении.

Также глава МИД добавил.

1. Разрушительные санкции против РФ немедленно, отключение РФ от SWIFT

2. Полная изоляция России во всех форматах

3. Оружие и оборудование для Украины

4. Финансовая помощь

5. Гуманитарная помощь