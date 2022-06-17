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Кулеба розповів про бачення Києва перемоги України. Спойлер: ядерної війни не буде

Кулеба розповів про бачення Києва перемоги України. Спойлер: ядерної війни не буде

Київ • УНН

 • 167839 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Україна здатна перемогти росію у війні за власну незалежність, в цьому має допомогти західне озброєння – поставки якого мають збільшитись в сто крат. А перемоги України на полі бою змусять російського диктатора сісти за стіл переговорів. Про це пише міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своїй статті "Якою буде перемога України: бачення Києва" для Foreign Affairs, інформує УНН.

Цитата

«Попри успіхи України на ранньому етапі війни, західним політикам та експертам все ще важко уявити, як ми здатні перемогти російську армію, яка є більшою та краще оснащеною. Але ми маємо бачення власного шляху до перемоги. Маючи достатню підтримку, Україна зможе не лише зупинити російський наступ, але і повернути свої території», - вірить український міністр.

Деталі

Так, дипломат вважає, що на сході Україна зможе отримати перевагу завдяки більшій кількості сучасного важкого озброєння, що дозволить їй спинити повзучий наступ росії на Донбасі.

Захоплення росіянами нових територій у цьому регіоні може потрапляти в заголовки, однак, зауважує Кулеба, їхні успіхи дуже обмежені та даються їм неймовірно великою кількістю втрат.

«Переломним моментом стане використання Збройними Силами України наданих Заходом ракетних систем залпового вогню для знищення російської артилерії, що дозволить схилити шальки терезів на український бік вздовж усієї лінії фронту», - пише міністр.

Після цього, на його думку, українські військові братимуть під контроль більше територій, змушуючи росіян відступати.

На південному ж фронті, зазначає він, ЗСУ вже проводять контрнаступ, а з сучасним озброєнням зможуть пройти далі вглиб окупованої ворогом території.

«Метою буде поставити росіян на межу потреби залишити Херсон - місто, яке несе ключове значення для стратегічної стабільності України. Якщо ми просунемося на півдні та сході, ми зможемо змусити путіна вибирати між тим, щоб залишити південні міста, включно з Херсоном і Мелітополем, аби вчепитися за Донбас, та тим, щоб залишити заново окуповані території у Донецькій та Луганській областях, аби триматися за південь», - йдеться в статті міністра.

Після досягнення цього етапу, вважає Кулеба, «путін, швидше за все, стане серйозніше наполягати на переговорах щодо припинення вогню».

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Метою Києва, відповідно до його бачення, залишатиметься вигнання російських загарбників з української землі. Продовження тиску на путіна може змусити його піти на домовленість, яка передбачатиме вивід російських військ з усіх окупованих територій, припускає очільник дипвідомства.

А якщо російський диктатор залишатиметься впертим, Україна може просуватися далі вглиб Донецької та Луганської областей, допоки в нього не з’явиться готовність до серйозних переговорів, або допоки наша армія не досягне державного кордону України та не візьме його під контроль.

«Незалежно від того, чи російські війська оберуть відхід чи будуть примушені відходити, Україна вже говоритиме з Росією з позиції сили. Ми зможемо шукати справедливе дипломатичне вирішення із ослабленою та більш конструктивною Росією. Врешті-решт, це означатиме, що Путін буде змушений прийняти українські умови, навіть якщо він публічно це заперечуватиме», - пише Кулеба.

Так, найефективніший спосіб покласти край путінському експансіонізму - зупинити його просування на сході України, допоки він не пішов далі, та викинути його окупантів з півдня України, який він планує анексувати. Для досягнення цієї мети, констатує він, потрібно допомогти Україні завдати путіну поразки на полі бою.

Міністр нагадав, що президент США Джозеф Байден ухвалив низку історичних рішень, які можуть допомогти нам досягти цього результату, включно з новим ленд-лізом, який спрощує передачу американської зброї для України. Крім того, США у травні вирішили надати нам чотири ракетні системи залпового вогню.

«Це рішення було важливим першим кроком, за який ми вдячні. Водночас ми шкодуємо, що цю зброю не надали раніше, і вважаємо її кількість досі недостатньою. Час перетворити політичні рішення у реальні дії, які змінять хід подій. Російська артилерія переважає нашу у п’ятнадцять разів на деяких ділянках фронту, тому кілька американських систем аж ніяк не достатні для того, щоб схилити шальки терезів на нашу користь та зберегти життя», - зазначає головний дипломат України.

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«Наші найбільш нагальні потреби включають сотні ракетних систем залпового вогню та різноманітну артилерію 155-мм калібру. Ця зброя дозволила би нам подавити російську артилерійську канонаду. Але знищення російської артилерії - не єдина наша потреба. Нам також потрібні протикорабельні ракети, танки, броньовані машини, протиповітряна оборона та бойова авіація для того, щоб проводити ефективні контратаки», - йдеться в його статті.

Іншими словами, зазначає Кулеба, Україні потрібна зброя, яка доведе, що Захід справді прагне допомогти Україні перемогти - а не лише не програти.

Він також відзначив, що деякі західні політики та експерти остерігаються надавати Україні забагато підтримки, адже бояться того, «на що здатен путін, якщо він буде беззастережно розбитий на полі бою». На їхнє переконання, озлоблений, загнаний в кут російський президент може почати нову агресію за кордоном. Вони занепокоєні тим, що він загалом стане більш небезпечним, і з ним буде ще складніше мати справу. Дехто навіть боїться, що він може застосувати ядерну зброю.

«Але путін не самогубець; перемога України не призведе до ядерної війни. Такі страхи можуть спеціально нагнітатися самим кремлем для досягнення своїх стратегічних цілей. путін є майстром розпалювання страхів, і я переконаний, що росіяни самі нагнітають застереження про “загнаного в кут” путіна для того, щоб послабити підтримку України з боку Заходу», - переконаний Кулеба.

І США та Європа не мають вестися на це, вважає він. Реальний досвід доводить: щоразу, коли путін зазнає невдач, він обирає шлях зниження ставок та приховування своїх поразок, аби не фокусувати на них увагу.

«Замість того, щоб приділяти увагу почуттям путіна, США та Європі варто сфокусуватися на практичних кроках, які допоможуть Україні перемогти. Вони мають пам’ятати, що перемога України зробить світ більш безпечним», - пише політик.

Україна виснажить російські війська, внаслідок чого москві буде складніше втручатися у справи Африки, Азії, Латинської Америки та Західних Балкан, посилить глобальну стабільність та загалом зміцнить міжнародне право, продемонструє всім іншим кандидатам в агресори, що варварство погано закінчується.

«Визначення чіткої цілі перемоги України матиме ще одну перевагу: воно позбавить невизначеності довгострокову стратегію США та Європи щодо росії, зарядить їх на тривалу боротьбу та допоможе позбутися негативного впливу втоми від війни. Вони побачать, що наша мета - суттєве послаблення росії - дозволить їм та решті світу вести нормальні переговори з вгамованою та більш конструктивною москвою», - вважає Кулеба.

«Ми всі чекаємо на цей день; та й усяка війна завершуються дипломатією. Але ця мить ще не настала. Нині очевидно, що шлях путіна до будь-якого столу переговорів лежить виключно через поразки на полі бою», - додає міністр.

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