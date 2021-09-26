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Кулеба про вибори у ФРН: Ім’я канцлера важливе, але Україну найбільше цікавить, якою буде коаліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Україна ще до виборів у Німеччині проводила системну роботу з усіма політичними силами ФРН і нині розраховує на формування коаліції, яка буде сприятливою для розвитку українсько-німецьких відносин. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, заяву якого поширило міністерство, передає УНН

Цитата

“Ми ще до цих парламентських виборів системно працювали з усіма провідними політичними силами Німеччини. Президент спілкувався з лідером християнських демократів Арміном Лашетом. Я спілкувався з лідером соціал-демократів Олафом Шольцем, коли був у Берліні. Ми працювали з кожною з тих політичних сил, які нині вестимуть коаліційні перемовини та доводили їм позицію України з ключових питань”, — заявив Дмитро Кулеба.

Деталі

Міністр зауважив, що Німеччина є тією країною, в якій для досягнення позитивних результатів у двосторонніх відносинах необхідна саме така довгострокова та системна робота.

“Ім’я канцлера важливе, але Україну найбільше цікавить, якою буде коаліція. З тих комбінацій, які я нині бачу, коаліція буде сприятливою для розвитку українсько-німецьких відносин”, — заявив міністр.

Розвиток відносин зі стратегічними партнерами, до кола яких входить Німеччина, є одним з ключових пріоритетів Стратегії зовнішньополітичної діяльності України, вважає Кулеба.

Додамо

Попередні неофіційні підсумки виборів в парламент Німеччини — Бундестаг — за даними соціологічної служби Infratest dimap, свідчать, що партія СДПН з мінімальним відривом випереджає блок ХДС/ХСС.

Німеччина збирається отримати нового канцлера після майже 16 років правління Ангели Меркель.

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