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Кулеба о выборах в ФРГ: имя канцлера важно, но Украину больше всего интересует, какой будет коалиция

Киев  •  УНН

 • 15846 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Украина еще до выборов в Германии проводила системную работу со всеми политическими силами ФРГ и сейчас рассчитывает на формирование коалиции, которая будет благоприятной для развития украинско-германских отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, заявление которого распространило министерство, передает УНН.

Цитата

“Мы еще до сих парламентских выборов системно работали со всеми ведущими политическими силами Германии. Президент общался с лидером христианских демократов Армином Лашетом. Я общался с лидером социал-демократов Олафом Шольцем, когда был в Берлине. Мы работали с каждой из политических сил, которые сейчас вести коалиционные переговоры и доказывали им позицию Украины по ключевым вопросам”, — заявил Дмитрий Кулеба.

Детали

Министр отметил, что Германия является той страной, в которой для достижения положительных результатов в двусторонних отношениях необходима именно такая долгосрочная и системная работа.

“Имя канцлера важно, но Украину больше всего интересует, какой будет коалиция. Из тех комбинаций, которые я сейчас вижу, коалиция будет благоприятной для развития украинско-германских отношений”, — заявил министр.

Развитие отношений со стратегическими партнерами, в число которых входит Германия, является одним из ключевых приоритетов Стратегии внешнеполитической деятельности Украины, считает Кулеба.

Добавим

Предварительные неофициальные итоги выборов в парламент Германии — Бундестаг — по данным социологической службы Infratest dimap, свидетельствуют, что партия СДПГ с минимальным отрывом опережает блок ХДС / ХСС.

Германия собирается получить нового канцлера после почти 16 лет правления Ангелы Меркель.

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