Кулеба о выборах в ФРГ: имя канцлера важно, но Украину больше всего интересует, какой будет коалиция

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Украина еще до выборов в Германии проводила системную работу со всеми политическими силами ФРГ и сейчас рассчитывает на формирование коалиции, которая будет благоприятной для развития украинско-германских отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, заявление которого распространило министерство, передает УНН.