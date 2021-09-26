Кулеба о выборах в ФРГ: имя канцлера важно, но Украину больше всего интересует, какой будет коалиция

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“Мы еще до сих парламентских выборов системно работали со всеми ведущими политическими силами Германии. Президент общался с лидером христианских демократов Армином Лашетом. Я общался с лидером социал-демократов Олафом Шольцем, когда был в Берлине. Мы работали с каждой из политических сил, которые сейчас вести коалиционные переговоры и доказывали им позицию Украины по ключевым вопросам”, — заявил Дмитрий Кулеба.
Детали
Министр отметил, что Германия является той страной, в которой для достижения положительных результатов в двусторонних отношениях необходима именно такая долгосрочная и системная работа.
“Имя канцлера важно, но Украину больше всего интересует, какой будет коалиция. Из тех комбинаций, которые я сейчас вижу, коалиция будет благоприятной для развития украинско-германских отношений”, — заявил министр.
Развитие отношений со стратегическими партнерами, в число которых входит Германия, является одним из ключевых приоритетов Стратегии внешнеполитической деятельности Украины, считает Кулеба.
Добавим
Предварительные неофициальные итоги выборов в парламент Германии — Бундестаг — по данным социологической службы Infratest dimap, свидетельствуют, что партия СДПГ с минимальным отрывом опережает блок ХДС / ХСС.
Германия собирается получить нового канцлера после почти 16 лет правления Ангелы Меркель.