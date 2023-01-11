Кулеба поговорив з Генсеком НАТО: нагадав про важливість західних танків та розповів про ситуацію на фронті

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“Під час нашої розмови я подякував Єнсу Столтенбергу за підтримку України у 2022 році та закликав і надалі її продовжувати. Ми обговорили підготовку до саміту у Вільнюсі. Я поінформував Генерального Секретаря про ситуацію на передовій і наголосив на важливості забезпечення України танками західного типу”, — написав Кулеба у своєму Twitter.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що на Вільнюському саміті НАТО Україна очікує від Альянсу більшого, ніж просто риторику про “відкриті двері”.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що бої за Соледар і Бахмут у Донецькій області показують, наскільки важливо посилити військову підтримку України у війні проти росії.