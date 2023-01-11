Кулеба поговорил с Генсеком НАТО: напомнил о важности западных танков и рассказал о ситуации на фронте

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“Во время нашего разговора я поблагодарил Йенса Столтенберга за поддержку Украины в 2022 году и призвал и в дальнейшем её продолжать. Мы обсудили подготовку к саммиту в Вильнюсе. Я проинформировал Генерального Секретаря о ситуации на передовой и подчеркнул важность обеспечения Украины танками западного типа”, — написал Кулеба в своем Twitter.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что на Вильнюсском саммите НАТО Украина ожидает от Альянса большего, чем просто риторику об “открытых дверях”.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бои за Соледар и Бахмут в Донецкой области показывают, насколько важно усилить военную поддержку Украины в войне против россии.