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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Кулеба поговорил с Генсеком НАТО: напомнил о важности западных танков и рассказал о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 535662 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел разговор с Генеральным Секретарем Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили ситуацию на передовой. Кулеба также отметил важность обеспечения Украины танками западного типа, передает УНН.

Кулеба поговорил с Генсеком НАТО: напомнил о важности западных танков и рассказал о ситуации на фронте

Цитата

“Во время нашего разговора я поблагодарил Йенса Столтенберга за поддержку Украины в 2022 году и призвал и в дальнейшем её продолжать. Мы обсудили подготовку к саммиту в Вильнюсе. Я проинформировал Генерального Секретаря о ситуации на передовой и подчеркнул важность обеспечения Украины танками западного типа”, — написал Кулеба в своем Twitter.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что на Вильнюсском саммите НАТО Украина ожидает от Альянса большего, чем просто риторику об “открытых дверях”.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бои за Соледар и Бахмут в Донецкой области показывают, насколько важно усилить военную поддержку Украины в войне против россии.

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