Бої за Соледар і Бахмут показують важливість посилення військової підтримки України - Генсек НАТО

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"В останні дні ми стали свідками запеклих боїв у районі Бахмута та Соледара на сході України. Це ще раз свідчить про хоробрість українських сил, що борються за свою Батьківщину. Це також показує, наскільки життєво важливо, щоб ми посилили нашу підтримку, нашу військову підтримку України", - зазначив Столтенберг.

Доповнення

11 січня у Європейській комісії збирали засідання, на якому був Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Під час засідання мали обговорювати війну росії проти України та посилення обороноздатності Європи.