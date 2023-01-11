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Бої за Соледар і Бахмут показують важливість посилення військової підтримки України - Генсек НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Бої за Соледар і Бахмут у Донецькій області показують, наскільки важливо посилити військову підтримку України у війні проти росії. Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн 11 січня, пише УНН.

Бої за Соледар і Бахмут показують важливість посилення військової підтримки України - Генсек НАТО

Цитата

"В останні дні ми стали свідками запеклих боїв у районі Бахмута та Соледара на сході України. Це ще раз свідчить про хоробрість українських сил, що борються за свою Батьківщину. Це також показує, наскільки життєво важливо, щоб ми посилили нашу підтримку, нашу військову підтримку України", - зазначив Столтенберг.

Доповнення

11 січня у Європейській комісії збирали засідання, на якому був Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Під час засідання мали обговорювати війну росії проти України та посилення обороноздатності Європи.

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