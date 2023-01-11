Бои за Соледар и Бахмут показывают важность усиления военной поддержки Украины - Генсек НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Бои за Соледар и Бахмут в Донецкой области показывают, насколько важно усилить военную поддержку Украины в войне против россии. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 11 января, пишет УНН.
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"В последние дни мы стали свидетелями ожесточенных боев в районе Бахмута и Соледара на востоке Украины. Это еще раз свидетельствует о храбрости украинских сил, сражающихся за свою Родину. Это также показывает, насколько жизненно важно, чтобы мы усилили нашу поддержку, нашу военную поддержку Украины", - отметил Столтенберг.
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11 января в Европейской комиссии собирали заседание, на котором был Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Во время заседания должны были обсуждать войну россии против Украины и усиление обороноспособности Европы.