Бои за Соледар и Бахмут показывают важность усиления военной поддержки Украины - Генсек НАТО

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"В последние дни мы стали свидетелями ожесточенных боев в районе Бахмута и Соледара на востоке Украины. Это еще раз свидетельствует о храбрости украинских сил, сражающихся за свою Родину. Это также показывает, насколько жизненно важно, чтобы мы усилили нашу поддержку, нашу военную поддержку Украины", - отметил Столтенберг.

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11 января в Европейской комиссии собирали заседание, на котором был Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Во время заседания должны были обсуждать войну россии против Украины и усиление обороноспособности Европы.