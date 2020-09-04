Кулеба очікує міністерської зустрічі у "нормандському форматі" у вересні

“План полягає у тому, щоб міністри зустрілися після того, як зустрінуться радники лідерів "Нормандського формату“. Станом на зараз зустріч радників запланована, ведеться активна підготовка до неї, буквально сидячи у Верховній Раді, я час від часу відволікався на листування щодо підготовки цієї зустрічі. Тому, щойно радники зустрінуться, ми побачимо, як пройде ця зустріч, які результати будуть досягнуті, якщо на цій зустрічі не станеться нічого форс-мажорного, то будуть створені умови і для зустрічі міністрів закордонних справ”, — зазначив він.

За його словами, сторони налаштовані на проведення зустрічі у вересні.

“Але, і я, і мої французькі та німецькі колеги налаштовані на проведення цієї зустрічі у вересні. Наскільки мене поінформували мої колеги, то російський міністр Сергій Лавров також не заперечує проти проведення такої зустрічі”, — додав Кулеба.

Як раніше заявляв керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, зустріч радників лідерів "нормандської четвірки"запланована на 28 серпня, все ж відбудеться — до 10 вересня.