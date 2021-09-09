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Кулеба: обшуки та затримання в Криму є помстою Росії за успішний саміт "Кримської платформи"

Київ • УНН

 • 22916 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Обшуки та затримання російськими силовиками кримських татар на території тимчасово окупованого півострова є помстою Росії за успішне проведення саміту “Кримської платформи”. Про це сказав на брифінгу у четвер міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Деталі

Міністр нагадав, що 3 та 4 вересня окупаційна влада провела п’ять незаконних обшуків, після яких були затримані Ельдар Одаманов, Азіз Ахтемов, Асан Ахметов, Шевкед Усеінов та перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.

Уже 6 вересня так званий суд обрав запобіжний захід Наріману Джелялову, Азізу Ахтемову та Асану Ахтемову — утримання під вартою строком на два місяці до 4 листопада.

Цитата

“Тут не може бути інших інтерпретацій окрім як визнати, що ці обшуки та затримання є помстою Росії за успішне проведення саміту „Кримської платформи“. Проваливши свою кампанію з запобігання проведення саміту „Кримської платформи“, Росія вдалась до того, що вміє робити найкраще — до репресій. За свої помилки і прорахунки вона змушує платити невинних людей, кримських татар, кидаючи їх за грати та приносячи горе в їхні сім’ї”, — заявив Кулеба.

Деталі

Зі слів міністра, висунуті звинувачення є абсурдними і політично вмотивованими. Україна працюватиме з партнерами для того, щоб звільнити цих людей, а також усіх інших політв’язнів, яких утримує Російська Федерація, наголосив дипломат.

Додамо

Вранці 4 вересня стало відомо, що в окупованому Криму силовики прийшли з обшуками до заступника голови Меджлісу, журналісту і політологу Наріманом Джелялова. Його затримали.

6 вересня російський окупаційний суд в Сімферополі прийняв рішення про затримання Нарімана Джелялова під варту до 4 листопада 2021 року.

За словами захисту Джелялова, російське слідство здійснило маніпуляцію, коли воно отримало свідчення.

Сам заступник голови Меджлісу вважає, що його затримання — це якась помста за участь в саміті Кримської платформи.

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