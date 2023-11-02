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Кулеба обговорив з главою МЗС Туреччини експорт зерна України на світові ринки

Київ • УНН

 • 179647 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом в Берліні. Вони обговорили ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні та експорт зерна України на світові ринки, передає УНН.

Кулеба обговорив з главою МЗС Туреччини експорт зерна України на світові ринки

Цитата

«Перебуваючи в Берліні, я зустрівся зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом. Ми зосередилися на ситуації з безпекою в Чорноморському регіоні та експорті зерна України на світові ринки. Ми також обговорили події на Близькому Сході», - написав Кулеба в Х (Twitter).

Доповнення

Президент Володимир Зеленський 31 жовтня провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де говорили про безпекову ситуацію у Чорному морі та на Одещині.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, де вони обговорили безпеку в регіоні Чорного моря.

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