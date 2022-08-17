Кулеба обговорив з Блінкеном подальше постачання зброї зі США в Україну

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"Зброя була головною темою мого дзвінка до Держсекретаря США Ентоні Блінкена. Ми координували подальше постачання зброї зі США та партнерів. Військова допомога Україні залишається найкращим вкладенням у довгострокову безпеку Європи та світу. Вдячний за незмінну підтримку США", - написав він.

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Як писав УНН, США нададуть Україні новий пакет озброєнь вартістю 1 млрд. доларів.