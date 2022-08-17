Кулеба обговорив з Блінкеном подальше постачання зброї зі США в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Сторони обговорили подальші постачання зброї зі США до України, передає УНН із посиланням на Twitter міністра.
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"Зброя була головною темою мого дзвінка до Держсекретаря США Ентоні Блінкена. Ми координували подальше постачання зброї зі США та партнерів. Військова допомога Україні залишається найкращим вкладенням у довгострокову безпеку Європи та світу. Вдячний за незмінну підтримку США", - написав він.
Додамо
Як писав УНН, США нададуть Україні новий пакет озброєнь вартістю 1 млрд. доларів.