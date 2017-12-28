Куди піти у Києві на новорічно-різдвяні свята

Зокрема у Голосіївському районі протягом грудня та січня в парку культури та відпочинку ім. М. Рильського реалізують проект “Новий рік у Голосієво”. Передбачено тематичне ілюмінаційне оформлення парку та фонтану, святковий ярмарок, розваги та зимові активності.

28 грудня о 18:00 відбудеться благодійна концертна програма для дітей “Новорічна феєрія” та 4 січня о 18:00 — вистава для дітей “Снігова королева” театру Володимира Завальнюка “Перетворення” у будинку культури “Конча-Заспа” (вул. Матикіна, 10).

У Дарницькому районі 30 грудня о 17:00 у культурно-мистецькому центрі (вул. Ревуцького, 6) відбудеться захід “Новорічні святкові ласощі”: готуватимуть страви за старовинними рецептами.

Із 4 до 9 січня — інтерактивна дитяча казка “Зимові розваги” у дитячо-юнацькому центрі (вул. К. Заслонова, 14).

12 січня з 16:00 до 17:00 — конкурс колядок і щедрівок “Новорічно-різдвяний калейдоскоп” у Центрі інтегративного професійного навчання дітей та молоді (Харківське шосе, 121/3).

15 січня о 17:00 на базі Дитячої школи мистецтв № 9 (вул. Є. Харченка, 47) відбудеться фольклорне свято “Ой, прийшла коляда!” за участю учнів школи.

Також протягом січня в усіх бібліотеках району будуть організовані різноманітні новорічно-різдвяні заходи.

У Деснянському районі до 12 січня діє виставка авторських ляльок “Перетин світів” (вул. Т. Драйзера, 6) із 12:00 до 18:00, понеділок — вихідний, і виставка учнівських робіт художнього відділення школи мистецтв ім. М. Леонтовича (вул. М. Закревського, 43-А).

Із 7 до 19 січня в усіх храмах району відбудуться святкові богослужіння з нагоди свят Різдва Христова та Водохреща.

19 січня — свято Водохреща на березі р. Десенка.

У Дніпровському районі до 19 січня триватиме арт-виставка декоративно-прикладного мистецтва “Різдвяні обереги” у Центрі дитячої та юнацької творчості (вул. Сєрова, 19).

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Також новорічно-різдвяні заходи будуть організовані у бібліотеках району.

В Оболонському районі до 29 грудня буде відкрита Резиденція Святого Миколая (вул. Тимошенка, 16).

До 30 грудня КП “Дитячий кінотеатр “Кадр” проводить новорічно-різдвяні програми з переглядом дитячого кінофільму для дітей пільгових категорій (вул. Вишгородська, 4).

Протягом січня будуть відбуватися святкові програми для дітей пільгових категорій у ТРЦ “Drеаm Town”.

У Печерському районі до 30 грудня триватимуть новорічні розважальні програми, з 4 до 13 січня — різдвяні програми у клубах за місцем проживання.

15 січня — фестиваль народної творчості “Коляд, коляд, колядниця” у клубі за місцем проживання “Молоді серця” (вул. Івана Кудрі, 38-Б).

У Подільському районі до 9 січня на Контрактовій площі триватиме “Казкова зима на Подолі” — святковий тематичний ярмарок, парк казкових скульптур і атракціонів, а до 18 лютого — новорічно-різдвяний ярмарок і льодова ковзанка.

5 січня — відкриття виставки різдвяних віночків “Чарівництво власноруч” (вул. Кирилівська, 115/3).

9 січня об 11:00 — розважальна програма “Святкова фантазія. Різдвяні візерунки” (вул. Кирилівська, 115/3) та фольклорні посиденьки “Колядують зорі на Різдво Христове” (вул. Світлицького, 24-А).

У Святошинському районі до 31 грудня триватимуть новорічно-різдвяні виставки “Сяйво новорічних та різдвяних свят” у підліткових клубах ЦСПК “Щасливе дитинство” та “Спорт для всіх”.

У Солом’янському районі у першій декаді січня в усіх бібліотеках триватимуть новорічно-різдвяні заходи.

У Шевченківському районі до 10 січня триватиме трансляція 3D-шоу “Лускунчик у Крижаному королівстві” на головному фасаді Національної опери України (вул. Володимирська, 50).

Протягом січня також запрошують киян і гостей міста відвідати парк ім. Тараса Шевченка, прикрашений сучасною світловою ілюмінацією та інсталяціями.

Нагадаємо, для киян і гостей столиці, які бажають святкувати Новий рік на Софійській площі, підготували насичену розважальну програму.