Кучма обговорив з головою МКЧХ відновлення мосту біля Станиці Луганської
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Екс-президент України, представник української сторони в тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кучма прийняв голову делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Алана Ешлімана, обговоривши з ним відновлення мосту біля Станиці Луганської. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.
"У розмові обговорили низку гуманітарних питань, які стосуються Донбасу. Зокрема, йшлося про безперебійне водопостачання в Донецькій та Луганській областях, якого потребують мирні мешканці по обидві сторони лінії зіткнення. Основну увагу було приділено питанню аварійно-ремонтних робіт мосту в районі Станиці Луганської", - повідомила Оліфер.
За її словами, Ешліман висловив занепокоєння ситуацією, яка склалася навколо цього об‘єкту через недостатню увагу до відновлення мостового переходу з боку української сторони.
"Учасники бесіди погодились щодо необхідності активізації роботи для вирішення зазначеної проблеми. Леонід Кучма наголосив, що звернеться до відповідних інстанцій української влади з цього питання", - йдеться в повідомленні.
Як зазначила прес-секретар, Леонід Кучма окремо поінформував співрозмовника щодо недотримання режиму тиші з боку НЗФ ОРДЛО.
Нагадаємо, 13 червня у Мінську відбулось засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.