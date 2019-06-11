КСУ втретє пішов на перерву
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Конституційний суд зробив півгодинну перерву в засіданні щодо конституційності розпуску Верховної Ради України. Про це оголосила голова Конституційного суду України Наталя Шаптала, передає кореспондент УНН.
"У нас зараз перерва до 16:30", - зазначила вона.
Під час засідання судді мали змогу поставити питання представнику Президента в КСУ Федору Веніславському, щоб з'ясувати позицію сторони Глави держави.
Після перерви судді продовжать заслуховувати представника АПУ. Також раніше повідомлялось, що під час засідання має доповісти і представник Верховної Ради України Анатолій Селіванов.
Нагадаємо, сьогодні о 10 ранку судді Конституційного суду України розпочали засідання у справі щодо визначення конституційності розпуску Верховної Ради Президентом Володимиром Зеленським.