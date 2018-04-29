Криворізьке ДТП: у лікарні помер 11 постраждалий
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У лікарні Кривого Рогу помер 11 потерпілий у масштабному ДТП. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Дніпропетровській області, передає УНН.
"Сьогодні вранці в лікарні м. Кривий Ріг від отриманих травм помер ще один пасажир маршрутного таксі - чоловік 1968 року народження", - йдеться у повідомленні.
Нагадуємо, 17 квітня близько 05:53 на перехресті вулиць Металургів та Героїв АТО сталася резонанcна ДТП. Cудом м. Дніпра винуватцю аварії обрана міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без можливості внесення застави.
Більшість постраждалих та загиблих внаслідок ДТП у Кривому Розі Дніпропетровської області були працівниками ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".