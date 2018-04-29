Криворожское ДТП: в больнице умер 11 пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В больнице Кривого Рога умер 11 пострадавший в масштабном ДТП. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области, передает УНН.
"Сегодня утром в больнице г. Кривой Рог от полученных травм скончался еще один пассажир маршрутного такси - мужчина 1968 года рождения", - говорится в сообщении.
Напоминаем, 17 апреля около 5:53 на перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО произошла резонанcна ДТП. Судом г. Днепр виновнику аварии избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без возможности внесения залога.
Большинство пострадавших и погибших в результате ДТП в Кривом Роге Днепропетровской области были работниками ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".