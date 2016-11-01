Кримінального "авторитета" примусово вислали до Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Кримінального "авторитета" з Росії, який негативно впливав на криміногенну ситуацію у Дніпрі, примусово вислали до Російської Федерації. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Встановлено, що 50-річний громадянин РФ був неодноразово засуджений за розбої, зберігання зброї та злісну непокору вимогам адміністрації виправних закладів.
Правопорушник мав особливий статус у злочинному середовищі та виконував функції наглядача за розподілом грошей зі злодійського "общака".
У результаті проведених за ініціативою СБУ заходів прийнято рішення про примусове повернення громадянина РФ на територію Росії. Йому заборонено в’їзд в Україну терміном на три роки.