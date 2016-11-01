Криминального "авторитета" принудительно выслали в Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Уголовного "авторитета" из России, который негативно влиял на криминогенную ситуацию в Днепре, принудительно выслали в РФ. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Установлено, что 50-летний гражданин РФ был неоднократно судим за разбои, хранение оружия и злостное неповиновение требованиям администрации исправительных учреждений.
Правонарушитель имел особый статус в преступной среде и выполнял функции надзирателя за распределением денег из воровского "общака".
В результате проведенных по инициативе СБУ мероприятий приняли решение о принудительном возвращении гражданина РФ на территорию России. Ему запрещен въезд в Украину сроком на три года.