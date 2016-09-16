Крим перетворюється в концтабір - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Окупований Крим перетворюється у концентраційний табір. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на відкритті засідання 13-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), передає кореспондент УНН.
"Крим перетворюється в справжній концентраційний табір, де вводяться радянські стандарти покарань і каральної медицини. От вам приклад Ільми Умерова, якого примусово помістили в психіатричну клінику", - повідомив він.
Нагадаємо, П.Порошенко наголосив на звільненні українських заручників і політичних в’язнів.