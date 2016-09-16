Крым превращается в концлагерь - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Оккупированный Крым превращается в концентрационный лагерь. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на открытии заседания 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), передает корреспондент УНН.
"Крым превращается в настоящий концентрационный лагерь, где вводятся советские стандарты наказаний и карательной медицины. Вот вам пример Ильми Умерова, которого принудительно поместили в психиатрическую клинику", - сообщил он.
Напомним, П.Порошенко настаивает на освобождении украинских заложников и политических заключенных.