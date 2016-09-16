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15 марта, 19:03 • 116141 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169588 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139775 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132094 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113763 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106003 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101835 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136355 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132468 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127895 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Крым превращается в концлагерь - Президент

Крым превращается в концлагерь - Президент

Киев • УНН

 • 5216 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Оккупированный Крым превращается в концентрационный лагерь. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на открытии заседания 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), передает корреспондент УНН.

"Крым превращается в настоящий концентрационный лагерь, где вводятся советские стандарты наказаний и карательной медицины. Вот вам пример Ильми Умерова, которого принудительно поместили в психиатрическую клинику", - сообщил он.

Напомним, П.Порошенко настаивает на освобождении украинских заложников и политических заключенных.

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