Крым превращается в концлагерь - Президент

"Крым превращается в настоящий концентрационный лагерь, где вводятся советские стандарты наказаний и карательной медицины. Вот вам пример Ильми Умерова, которого принудительно поместили в психиатрическую клинику", - сообщил он.

Напомним, П.Порошенко настаивает на освобождении украинских заложников и политических заключенных.