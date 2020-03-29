Криклій роз'яснив алгоритм повернення квитків на скасовані через коронавірус поїзди
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Ті пасажири, які не мали змоги здійснити заплановані раніше рейси через куплені завчасно квитки, мають можливість повернути кошти у будь-якій залізничній касі після завершення карантину. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі, інформує УНН.
"Багато питань про повернення квитків у зв'язку із припиненням пасажирських перевезень залізницею. Повернути квитки на поїзди можна у будь-якій залізничній касі", - написав Криклій.
За його словами, квитки можна повернути після завершення карантину, якщо квиток придбаний у касі:
- на внутрішні поїзди – впродовж 90 діб з запланованої дати відправлення поїзда,
- на міжнародні поїзди – впродовж 180 діб з запланованої дати відправлення поїзда,
- якщо квиток придбаний онлайн.
Таким чином міністр просить зареєструватись/авторизуватись на сайті або в додатку "Залізничні квитки", у розділі "Повернення квитків" відповідно до інструкції здійснити дану операцію.
"Кошти будуть зараховані на вашу картку автоматично впродовж 30 календарних днів, комісія може бути повернута окремим платежем (смс-повідомлення про зарахування коштів надходить не завжди)", - повідомив міністр.
Також, якщо квитки, придбані онлайн, були роздруковані в залізничній касі, то їх можна буде повернути після завершення карантину відповідно до інструкції "Якщо квиток придбаний у касі". Якщо квиток придбаний онлайн, але дата відправлення поїзда минула, треба роздрукувати квиток на принтері та керуватися правилом "Якщо квиток придбаний у касі".
Як повідомлялося раніше в УНН, Укрзалізниця продовжила терміни повернення квитків на поїзди.