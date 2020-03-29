Криклий разъяснил алгоритм возврата билетов на отмененные из-за коронавируса поезда
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Те пассажиры, которые не могли осуществить запланированные ранее рейсы купленными заранее билетами, имеют возможность вернуть средства в любой железнодорожной кассе после завершения карантина. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале, сообщает УНН.
"Многие вопросы о возвращении билетов в связи с прекращением пассажирских перевозок по железной дороге. Вернуть билеты на поезда можно в любой железнодорожной кассе", - написал Криклий.
По его словам, билеты можно вернуть после завершения карантина, если билет приобретен в кассе:
- на внутренние поезда - в течение 90 суток с запланированной даты отправления поезда,
- на международные поезда - в течение 180 дней с запланированной даты отправления поезда,
- если билет приобретен онлайн.
Таким образом министр просит зарегистрироваться/авторизоваться на сайте или в приложении "Железнодорожные билеты", в разделе "Возврат билетов" в соответствии с инструкцией осуществить данную операцию.
"Средства будут зачислены на вашу карточку автоматически в течение 30 календарных дней, комиссия может быть возвращена отдельным платежом (смс-сообщение о зачислении средств поступает не всегда)", - сообщил министр.
Также, если билеты, приобретенные онлайн, были распечатаны в железнодорожной кассе, то их можно будет вернуть после завершения карантина в соответствии с инструкцией "Если билет приобретен в кассе". Если билет приобретен онлайн, но дата отправки поезда прошла, надо распечатать билет на принтере и руководствоваться правилом "Если билет приобретен в кассе".
Как сообщалось ранее в УНН^ Укрзализныця продлила сроки возврата билетов на поезда.