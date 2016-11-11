Кремлю не вдасться домовитись із Д.Трампом про переділ світу – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Кремлю не вдасться домовитись із новим президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом про переділ світу. Про таке в ефірі «5 каналу» заявив політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач, передає УНН.
“У Кремлі святкують перемогу Д.Трампа, як свою власну перемогу. Д.Трамп ними нормально сприймається, вони не хотіли мати справу з Хіларі Клінтон, а її опонентом був Д.Трамп, тому він для них ситуативний союзник,” — зазначив аналітик.
“Вони його розглядають як помічника в реалізації їхнього стратегічного інтересу — поділити світ на дві частини, американську і російську. І начебто з таким простакуватим президентом, як Д.Трамп, як їм здається, можна буде домовитися полюбовно, так би мовити, і поділити зони впливу. Я так не думаю, я думаю, що це ілюзія,” — заявив В.Горбач.
Як повідомляв УНН, В.Путін хоче взаємного поліпшення відносин із США.