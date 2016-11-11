Кремлю не удастся договориться с Д.Трампом о переделе мира - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Кремлю не удастся договориться с новым президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом о переделе мира. Об этом в эфире «5 канала» заявил политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач, передает УНН.
"В Кремле отмечают победу Д.Трампа, как свою собственную победу. Д.Трамп ними нормально воспринимается, они не хотели иметь дело с Хиллари Клинтон, а ее оппонентом был Д.Трамп, поэтому он для них ситуативный союзник", - отметил аналитик.
"Они его рассматривают как помощника в реализации их стратегического интереса - разделить мир на две части, американскую и российскую. И вроде с таким простоватым президентом, как Д.Трамп, как им кажется, можно будет договориться полюбовно, так сказать, и разделить зоны влияния. Я так не думаю, я думаю, что это иллюзия", - заявил Горбач.
Как сообщал УНН, В.Путин хочет взаимного улучшения отношений с США.