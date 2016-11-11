Кремлю не удастся договориться с Д.Трампом о переделе мира - эксперт

"В Кремле отмечают победу Д.Трампа, как свою собственную победу. Д.Трамп ними нормально воспринимается, они не хотели иметь дело с Хиллари Клинтон, а ее оппонентом был Д.Трамп, поэтому он для них ситуативный союзник", - отметил аналитик.

"Они его рассматривают как помощника в реализации их стратегического интереса - разделить мир на две части, американскую и российскую. И вроде с таким простоватым президентом, как Д.Трамп, как им кажется, можно будет договориться полюбовно, так сказать, и разделить зоны влияния. Я так не думаю, я думаю, что это иллюзия", - заявил Горбач.

Как сообщал УНН, В.Путин хочет взаимного улучшения отношений с США.