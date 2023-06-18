кремль заявляє, що путін відкритий до діалогу з лідерами Німеччини та Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Кремль підтримує діалог з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і лідером Франції Еммануелем Макроном, але пропозицій про розмову поки не надходило, заявив у суботу речник диктатора рф дмитро пєсков, пише CNN, передає УНН.
Цитата
"І Шольц, і Макрон заявили про важливість продовження діалогу з Росією, і ми підтримуємо цю точку зору, але поки ніяких конкретних пропозицій не надходило. Президент вчора сказав, що він залишається відкритим для спілкування", - сказав пєсков.
Доповнення
Щольц заявив, що постійно спілкувався з російським президентом.
“... знову і знову, і не тільки до війни, але з початку війни, іноді дуже довго. І оскільки ми не спілкувалися досить довго, я маю намір поговорити з ним знову в найближчий часом", - сказав він, додавши, що "одна умова" для мирних переговорів - це виведення росією своїх військ з території України.
"Вести переговори - це нормально, але питання в тому, хто з ким і про що веде переговори. І що нерозумно, так це змусити Україну визнати, що захоплення землі путіним санкціоновано і прийнято", - додав німецький лідер.
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив тиждень тому, що планує невдовзі поговорити з президентом росії володимиром путіним по телефону, щоб закликати його вивести російські війська з України