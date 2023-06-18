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кремль заявляет, что путин открыт к диалогу с лидерами Германии и Франции

Киев • УНН

 • 1508222 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. кремль поддерживает диалог с канцлером Германии Олафом Шольцом и лидером Франции Эммануэлем Макроном, но предложений о разговоре пока не поступало, заявил в субботу спикер диктатора рф дмитрий песков, пишет CNN, передает УНН.

кремль заявляет, что путин открыт к диалогу с лидерами Германии и Франции

Цитата 

"И Шольц, и Макрон заявили о важности продолжения диалога с россией, и мы поддерживаем эту точку зрения, но пока никаких конкретных предложений не поступало. Президент вчера сказал, что он остается открытым для общения", - сказал Песков.

Дополнение 

Шольц заявил, что постоянно общался с российским президентом. 

“... снова и снова, и не только до войны, но с начала войны, иногда очень долго. И поскольку мы не общались достаточно долго, я намерен поговорить с ним снова в ближайшее время", - сказал он, добавив, что "одно условие" для мирных переговоров - это вывод россией своих войск с территории Украины.

"Вести переговоры - это нормально, но вопрос в том, кто с кем и о чем ведет переговоры. И что глупо, так это заставить Украину признать, что захват земли путиным санкционирован и принят", - добавил немецкий лидер.

Напомним 

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил неделю назад, что планирует вскоре поговорить с президентом россии владимиром путиным по телефону, чтобы призвать его вывести российские войска из Украины

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