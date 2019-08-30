Кремль запросить Зеленського на святкування 75-річчя Перемоги у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Запрошення на святкування 75-річчя Перемоги в Москві 9 травня 2020 року буде направлено президенту України Володимиру Зеленському. Про це журналістам повідомив помічник президента Росії Юрій Ушаков, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Президенту України (запрошення) буде направлятися”, — сказав представник Кремля.
Ушаков також повідомив, що 17 іноземних лідерів вже підтвердили свою участь в урочистих заходах. “У нас вже приблизно 17 лідерів різних країн, саме лідерів, підтвердили офіційно свою участь в пам’ятних заходах в Москві 9 травня”, — сказав представник Кремля. Він підкреслив, що таким чином “очікується, дійсно, велика міжнародна подія, присвячена важливій для нас і для всіх інших даті”.
Помічник президента РФ уточнив, що серед тих, хто підтвердив свою участь — лідери Індії, Куби, Франції, Чехії, Венесуели, Білорусі, Вірменії, Болгарії, Сербії. Ушаков додав, що свою участь також підтвердили “багато (лідерів) з країн СНД”.
Президент США Дональд Трамп поки не дав офіційної відповіді на запрошення взяти участь у святкуванні 75-річчя Перемоги, додав Ушаков. “Ні, не входить, — сказав Ушаков, відповідаючи на питання ТАСС, чи входить американський лідер в число лідерів, які вже підтвердили свою участь. — Американці поки не відповіли”.
Як передавав раніше УНН, Кремль вважає обмін затриманими дуже “важливим для всієї атмосфери українського врегулювання і відзначає певний прогрес у цьому питанні”.