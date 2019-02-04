Кремль відповів Трампу на пропозицію укласти новий договір про РСМД

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Росія готова розглянути пропозиції американської адміністрації щодо нового договору про ракети середньої і меншої дальності, однак сама пропонувати нічого не має наміру. Про це федеральним ЗМІ РФ заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНН.

“Ми більше не пропонуємо вести будь-які переговори. Якщо він (президент США Дональд Трамп) хоче, то ми будемо готові відповісти на їхні ініціативи, але самі пропонувати нічого не будемо”, — сказав Пєсков.

За день до закінчення терміну ультиматуму, який Вашингтон висунув Росії в зв’язку зі звинуваченнями в порушенні договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти з Росією новий договір про РСМД.

“Я сподіваюся, що ми зможемо зібрати всіх в великій і гарній кімнаті і укласти новий договір, який був би набагато краще (поточного). Звичайно, я б цього хотів”, — сказав Трамп.

Нагадуємо, США передали ноту про припинення участі в ДРСМД.

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