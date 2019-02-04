Кремль ответил Трампу на предложение заключить новый договор о РСМД

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 78679 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101706 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 136436 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134767 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131796 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126163 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 163764 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117931 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141518 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145338 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Кремль ответил Трампу на предложение заключить новый договор о РСМД

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 февраля. УНН. Россия готова рассмотреть предложения американской администрации по новому договору о ракетах средней и меньшей дальности, однако сама предлагать ничего не намерена. Об этом федеральным СМИ РФ заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНН.

“Мы больше не предлагаем вести какие-либо переговоры. Если он (президент США Дональд Трамп) хочет, то мы будем готовы ответить на их инициативы, но сами предлагать ничего не будем”, — сказал Песков.

За день до истечения срока ультиматума, который Вашингтон выдвинул России в связи с обвинениями в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Россией новый договор о РСМД.

“Я надеюсь, что мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который был бы намного лучше (текущего). Конечно, я бы этого хотел”, — сказал Трамп.

Напоминаем, США передали ноту о прекращении участия в ДРСМД.

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