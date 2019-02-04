Кремль ответил Трампу на предложение заключить новый договор о РСМД

“Мы больше не предлагаем вести какие-либо переговоры. Если он (президент США Дональд Трамп) хочет, то мы будем готовы ответить на их инициативы, но сами предлагать ничего не будем”, — сказал Песков.

За день до истечения срока ультиматума, который Вашингтон выдвинул России в связи с обвинениями в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Россией новый договор о РСМД.

“Я надеюсь, что мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который был бы намного лучше (текущего). Конечно, я бы этого хотел”, — сказал Трамп.

Напоминаем, США передали ноту о прекращении участия в ДРСМД.