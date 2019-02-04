Кремль ответил Трампу на предложение заключить новый договор о РСМД
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Россия готова рассмотреть предложения американской администрации по новому договору о ракетах средней и меньшей дальности, однако сама предлагать ничего не намерена. Об этом федеральным СМИ РФ заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНН.
“Мы больше не предлагаем вести какие-либо переговоры. Если он (президент США Дональд Трамп) хочет, то мы будем готовы ответить на их инициативы, но сами предлагать ничего не будем”, — сказал Песков.
За день до истечения срока ультиматума, который Вашингтон выдвинул России в связи с обвинениями в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Россией новый договор о РСМД.
“Я надеюсь, что мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который был бы намного лучше (текущего). Конечно, я бы этого хотел”, — сказал Трамп.
Напоминаем, США передали ноту о прекращении участия в ДРСМД.