Кремль про стабілізацію світового ринку нафти: РФ налаштована на конструктивні переговори
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Росія налаштована на конструктивний переговорний процес, щоб стабілізувати світовий ринок енергоносіїв. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в одному з інтерв'ю, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Росія не була прихильницею припинення угоди ОПЕК +. Президент (Володимир) Путін і російська сторона в цілому налаштовані на конструктивний переговорний процес, який є безальтернативним, для того, щоб стабілізувати міжнародний ринок енергоносіїв", - повідомив Пєсков.
Він також зазначив, що на даний момент російські партнери з Саудівської Аравії пішли на безпрецедентні знижки і безпрецедентне збільшення видобутку нафти. За його словами, це призвело до того, що незабаром можуть бути заповнені "всі сховища нафти в світі".
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"Танкери вже використовуються не для перевезення нафти, а фактично як плавучі каністри ... У підсумку ми просто отримаємо абсолютно мінімальну ціну нафти, що не вигідно жодній із країн", - зазначив Пєсков.
Відзначається, що дія угоди ОПЕК +, що трималася на домовленостях Росії і Саудівської Аравії протягом трьох років і дозволяла стабілізувати ціни на нафту на рівні 60 доларів за барель шляхом обмеження видобутку, завершилося 31 березня 2020 року. Продовжити її не вдалося через протилежні позиції двох найбільших учасників: Росія пропонувала продовжити угоду на колишніх умовах і тільки на II квартал 2020 року, а Саудівська Аравія - збільшити скорочення на 1,5 млн барелів на добу до кінця року.
Так, розвал угоди призвів до різкого падіння цін на нафту, що погіршилося скороченням глобального попиту через епідемію коронавірусу.
Нагадаємо, що засідання ОПЕК + відклали через суперечку між Саудівською Аравією і Росією.