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Кремль про референдум щодо зміни конституції РФ: це не просто формальність

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Голосування громадян за або проти запропонованого президентом РФ Володимиром Путіним пакету поправок до конституції буде мати визначальне значення. Про це в п’ятницю заявив журналістам прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

Кремль про референдум щодо зміни конституції РФ: це не просто формальність

Відповідаючи на питання, чи може загальноросійське голосування відбутися до або після підписання президентом РФ відповідного закону про поправки, представник Кремля зазначив, що “порядок і терміни проведення цього голосування будуть уточнені — вони, власне, зараз розробляються”.

“Ми виходимо насамперед з того, що це голосування не є простою формальністю”, — сказав Пєсков. Він нагадав, що провести таке голосування запропонував сам президент, “хоча де-юре такої необхідності немає”. “Якщо люди вважатимуть за недоцільне (внесення поправок в основний закон), то так і станеться. Це не формальність, це саме голосування за або проти”, — підкреслив прес-секретар президента.

Пєсков не став відповідати на питання, чи викликає в Кремлі стурбованість той факт, що не всі регіони встигли висловити свою думку щодо законопроекту про поправки до Конституції до першого читання (наприклад, Свердловська область). “Це не до Кремля питання, в даному випадку двигуном виступає Держдума, — сказав прес-секретар президента. — Тому це питання потрібно туди адресувати”.

Держдума 23 січня одноголосно прийняла в першому читанні внесений президентом РФ Володимиром Путіним законопроект про поправку до Конституції. На підготовку поправок до другого читання, яке може відбутися, за словами спікера Держдуми В’ячеслава Володіна, 11 лютого, відведено 15 днів. Документ передбачає в тому числі розширення повноважень парламенту, Конституційного суду, заборону вищим посадовим особам мати посвідку на проживання в інших країнах, обмеження кількості президентських термінів, пріоритет основного закону над міжнародними угодами і посилення соціальних зобов’язань держави.

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